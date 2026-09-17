"Мы едины, и в этом наша сила" - жительница Витебска о Дне народного единства

17 сентября в Летнем амфитеатре Витебска собрались тысячи белорусов, для которых слово "единство" - не лозунг, а живая, пульсирующая основа жизни.

Патриотический форум "Время выбрало нас" стал центральным событием праздника в северном регионе.

Патриотический форум в Летнем амфитеатре

В зрительном зале Летнего амфитеатра сегодня аншлаг. Патриотический форум объединил представителей трудовых коллективов, молодежь, артистов и лидеров мнений. В многообразии голосов общий лейтмотив: сила народа - в единстве.

Сохранение наследия предков, преемственность поколений, сплоченность и самодостаточность нации. Народный диалог о важном - о наших фундаментальных ценностях. Они опора белорусов в стремлении к миру, благополучию, развитию. Выбор каждого определяет будущее страны. И это наша общая ответственность.

"Мы едины, и в этом наша сила. Наш белорусский народ столько выстрадал. И сегодня мы едины и независимы, а наша страна мирная", - отметила участница форума.

"Единство важно для народа для того, чтобы жители нашей страны жили в мире. Я считаю, мы очень хорошо живем, - поделился участник форума. - Конечно, чувствуем свою сопричастность, ответственность за будущее страны. Мы будем продолжать поддерживать свою страну".

"Мир, содружество, единство - это то, что делает нас счастливыми. Когда мы можем все вместе творить добро на благо нашей Родины", - поделилась еще одна участница форума.

Пронзительные истории, искренние эмоции, глубокие смыслы. Музыкальная программа в особой душевной тональности. На языке искусства говорили о том, что отзывается в сердце каждого: нелегком пути нашего народа, его стойкости и, конечно, единстве. Ведь именно сплоченность помогла белорусам выстоять в самые трудные времена и сегодня дает силы для новых свершений.

Летний амфитеатр стал основной площадкой Дня народного единства в Витебске. К празднованию подключились и микрорайоны. Концертные программы организованы по всему городу.