"Мы - едины": патриотический флешмоб запустили в БГПУ

Патриотический флешмоб запустили в БГПУ. Специально для него студент физмата Сергей Башмаков написал песню "Мы - молодая Беларусь".



Чтобы принять участие в флешмобе нужно повторить танец

Будущие учителя физики и математики продумали движения, которые сможет повторить каждый, и сделали ролик для соцсетей вуза. Вскоре инициативу подхватили и другие факультеты университета.

"Процесс создания песни на самом деле получился очень спонтанным. Как это бывает чаще всего, пришло вдохновение: хочу создать новую песню и в ней рассказать о своей любви к родной, любимой Беларуси, - вспоминает студент о создании песни. - Я отталкивался от той фразы, что наша молодежь - это двигатель в стране и ее прогресс. Так и получилась песня "Мы - молодая Беларусь".

Светлана Малиновская, начальник отдела по идеологической и воспитательной работе БГПУ им. М. Танка: "Молодежь приходит уже со своими идеями, она хочет самоопределяться, чтобы ее слышали и видели. И, конечно, в университете очень важно создать такое пространство, где студент может себя показать. И поэтому мы поддерживаем любые начинания. Главное, чтобы была инициатива, было желание".

Чтобы принять участие в флешмобе нужно повторить танец, записать видео под песню "Мы - молодая Беларусь" и поделиться им в соцсетях.