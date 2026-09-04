"Мы на этих примерах учимся" - Кубраков о проверке боеготовности внутренних войск

В Витебске проверяют готовность 7-й отдельной специальной милицейской бригады. Личный состав переведен на полную боевую готовность и уже приступил к выполнению поставленных задач.

Как рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков, для пополнения бригады мобилизован резерв. При этом бывшие военнослужащие сами начали звонить в подразделение после того, как стало известно о распоряжении Президента Беларуси. По словам Ивана Кубракова, все необходимое для перевода подразделения на военное время планируется сделать в течение суток.

"Например, было нападение на руководящий состав Министерства внутренних дел. Буквально в течение 20 минут, несмотря на то, что предполагаемые преступники скрылись в лесу, они были задержаны. Хочу подчеркнуть, что проверка готовности бригады проводится опытными офицерами Государственного секретариата Совета безопасности, и вводные очень тщательно и хорошо продуманы - мы это видим и ценим. Для нас это лучшая школа, мы на этих примерах учимся", - отметил министр внутренних дел.

Уже проинспектирован батальон, дислоцированный в Орше. Там выявили несколько проблем, в основном связанных с тыловым обеспечением. Их должны устранить в ходе проверки. В ближайшие два дня министр планирует посетить остальные батальоны внутренних войск в Витебской области.