"Мы не брошены": почему белорусы чувствуют себя счастливыми и гордятся страной

Данные масштабного социсследования подтверждают, что белорусы чувствуют себя счастливыми: таковыми считают себя почти 90 % респондентов. Люди уверены, что это результат госинвестиций в создание комфортных условий для жизни как в городе, так и на селе, а также прямого и постоянного контакта с местной властью.

Агрогородок Ржавка находится в 10 км от райцентра Славгород. Здесь идет размеренная жизнь, наполненная сельскими хлопотами - сбором урожая и заготовкой кормов. Сельские дороги постоянно в деле. Местные жители обратились в сельсовет - пора отремонтировать. Объект включили в программу развития территории.

"Единственная проблема была - это наши дороги. Хозяйство, большие грузовые машины ездят, поэтому проблема была с дорогами, было неудобно. Обращались с просьбами, буквально за два года на улице Молодежная положили новую асфальтированную дорогу. Искренние слова благодарности всем тем службам, к которым мы обращаемся. Они нас слышат, нам помогают. И наши улицы освещены и асфальтированы", - поделилась житель аг. Ржавка Светлана Краевская.

За несколько часов приема граждан по личным вопросам - а в этом сельсовете он проходит по средам - всех проблем не услышать. Но никто не оставлен без внимания - постоянно на телефоне, в интернете, рассказывает председатель.

"У нас созданы чаты. Мы помогаем людям с дровами, восстановить водопровод, где-то подкосить. Люди нам верят, к нам идут со своими проблемами", - рассказала председатель Васьковичского сельсовета Валентина Малахова.

Светлана Езерская, председатель Славгородского райсовета депутатов:

"Человек - это главная ценность. В каких условиях он будет жить - так будет формироваться экономика, развиваться район, область, страна, так он будет вкладываться в труд. Все ради человека, чтобы хотелось жить, работать. Организован подвоз детей в школы, работает автолавка, передвижной ФАП, решаются вопросы жизнеобеспечения во всех уголках района".

Согласно результатам республиканского социологического исследования люди чаще предпочитают лично прийти на прием к местной власти - более 52 %. На 2-м месте в рейтинге - обращения на телефонные линии - почти 51 %. Многие пользуются письменной или электронной формой обращения за помощью.

Благодаря обращениям жителей удалось реализовать немало проектов. В агрогородке Поповка обновилась школа, укрепили базу. Местную котельную перевели на пеллеты - стало теплее и безопаснее. Педагоги и родители довольны такой обратной связью со стороны администрации района.

"На пищеблоке полностью обновлено все технологическое оборудование, внешний вид школы тоже обновлен. Установлен кластер естественно-математических дисциплин, чтобы нашим деткам сельской местности было очень комфортно, уютно. Мы счастливы", - отметила директор Васьковичской СШ Инна Флерик.

"Получают качественное образование, государство заботится об этом. Самое главное, чтобы выпускники оставались, были рабочие профессии, достойная зарплата и школа будет жить", - рассказал житель аг. Поповка Сергей Пигидин.

Активно подключилась к решению проблем людей и служба "Одно окно". Одно обращение - и на руки выдадут все документы. Только в 2026 году приняли свыше 1,3 тыс. человек.

Анна Демьянкова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юрлиц Славгородского райисполкома:

"Это решение вопросов по указанию государственной адресной помощи. Продолжается выдача удостоверений пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Активно обращаются граждане за регистрацией животных-компаньонов - как от жителей города, так и от жителей села".

Максим Потапенко, председатель Славгородского райисполкома:

"Существует масса возможностей у людей обратиться на встречах и обозначить свою проблематику, которая их беспокоит. В целом работа направлена на то, чтобы постараться те вопросы, которые возникают у населения, решить в максимально короткие сроки".

Всегда готовы помочь профсоюзы - гарантированный социальный пакет, помощь к школе, в сложных ситуациях, выплаты на оздоровление. Круглосуточно готовы прийти на помощь и милиция, спасатели. Люди чувствуют себя в безопасности - пожалуй, это итог таких госинвестиций.

"Я белорус. Я горжусь тем, что живу в нашей стране - спокойной, мирной. У нас бесплатное образование, медицина, прекрасная, красивая природа. И как все это не сберечь и не передать нашим следующим поколениям? И мне кажется, что ни в какой стране в мире не относятся к людям так, как у нас. И за это хотелось бы сказать спасибо нашему Президенту", - поблагодарил житель г. Славгорода Илья Степанов.

"Мы спокойны за наше будущее, я спокойна за своего ребенка. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы люди могли работать на селе, в городе. И самое главное, мы, белорусы, мы не брошены, и мы гордимся этим. Мы гордимся тем, что мы настоящие граждане своей страны", - отметила житель г. Славгорода Анна Рыжанкова.

Социальная ориентированность - главный государственный приоритет, когда все делается ради благополучия людей. Миллиарды рублей инвестиций - в день сегодняшний, будущее нас и наших детей.