"Мы одинаково разные": БСЖ запустил благотворительный фотопроект в Минске
Белорусский союз женщин по инициативе женщин-предпринимателей Минска запустил новый благотворительный фотопроект "Мы одинаково разные". Главные героини - подопечные Минского городского социального пансионата "Гармония". Известные стилисты, визажисты и парикмахеры объединились, чтобы подарить красоту тем, чьи диагнозы заставляли забыть о собственной привлекательности, а команда проекта помогает им вернуть женскую силу.
Слава Поталах, фотограф:
"Здесь очень много аспектов творчества: одежда, подбор локаций, макияж, прическа, украшения. Я как фотограф ищу ракурсы. Это работа с двух сторон: работа модели и работа фотографа, и нужно найти синергию, контакт, чтобы все получилось.
Оксана Махнач, зампредседателя Заводской районной организации г. Минска БСЖ:
"Подарить им красоту, частичку нашего душевного тепла, заботу и, конечно же, уверенность, потому что каждая женщина, независимо от возраста и статуса, конечно же, прекрасна. И наша цель - показать еще раз каждой женщине, что она уникальна, красива и прекрасна"
Сегодня "Гармония" - с новым жилым корпусом. Особая гордость пансионата - социальные проекты: от гончарной мастерской и иммерсивных экскурсий до оркестра и курсов по цифровой грамотности. Встретиться с героинями проекта зрители смогут уже этой осенью, когда откроется большая городская выставка.