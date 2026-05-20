"Мы одинаково разные": БСЖ запустил благотворительный фотопроект в Минске

Белорусский союз женщин по инициативе женщин-предпринимателей Минска запустил новый благотворительный фотопроект "Мы одинаково разные". Главные героини - подопечные Минского городского социального пансионата "Гармония". Известные стилисты, визажисты и парикмахеры объединились, чтобы подарить красоту тем, чьи диагнозы заставляли забыть о собственной привлекательности, а команда проекта помогает им вернуть женскую силу.

Слава Поталах, фотограф:

"Здесь очень много аспектов творчества: одежда, подбор локаций, макияж, прическа, украшения. Я как фотограф ищу ракурсы. Это работа с двух сторон: работа модели и работа фотографа, и нужно найти синергию, контакт, чтобы все получилось.

Оксана Махнач, зампредседателя Заводской районной организации г. Минска БСЖ:

"Подарить им красоту, частичку нашего душевного тепла, заботу и, конечно же, уверенность, потому что каждая женщина, независимо от возраста и статуса, конечно же, прекрасна. И наша цель - показать еще раз каждой женщине, что она уникальна, красива и прекрасна"