"Мы открыты для мира": рассказываем о результатах третьего этапа социсследования в Беларуси

Третий этап республиканского социологического исследования, проведенного Институтом социологии Национальной академии наук, выявил ключевые настроения белорусов. Главными темами стали безопасность, инфляция, оплата труда.

Более половины граждан доверяют телевидению, а 44 % обсуждают новости в кругу семьи. При этом более 90 % белорусов выступают за сотрудничество со всеми странами, независимо от их отношения к Беларуси. О результатах исследования и их значении для информационной безопасности рассказал заместитель директора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский в "Актуальном интервью".

Несмотря на популярность интернета и гаджетов, телевидение сохраняет значимые позиции. Более 50 % респондентов выбрали его как источник информации. "Белорусское телевидение выдерживает медийную конкуренцию. Это простой, понятный формат. Развитие авторской журналистики, информационная насыщенность контента - все это приводит к тому, что телевидение сохраняет значимые позиции", - пояснил замдиректора Института социологии НАН.

Важным каналом обмена информацией остается общение в семье - 44 % обсуждают новости с родственниками. По мнению Александра Посталовского, это говорит о доминировании традиционных ценностей.

Доверие к государственным СМИ выросло почти вдвое: с 38 % в 2021 году до 65 % сегодня. Наибольший процент - в Гродненской области. "Гродненский регион на географическом стыке с Литвой и Польшей, которые проводят деструктивную политику и информационные вбросы. Приятно, что представители региона уверенно держат информационную оборону", - подчеркнул замдиректора Института социологии НАН.

Он связал рост доверия с попытками Запада блокировать белорусские СМИ. "Контент ведущих белорусских СМИ удаляют с иностранных видеохостингов. Но аудитория выбирает государственные СМИ - это лучший ответ на недружественные действия Запада", - заявил Александр Посталовский.

Белорусы подтвердили статус миролюбивой нации. Более 90 % готовы сотрудничать со всеми странами, несмотря на их отношение к Беларуси. "Белорусский народ мудрый и рациональный. В мире сейчас около 50 конфликтов, но мы считаем, что выстраивать конструктивные отношения нужно абсолютно со всеми. У нас открыт безвиз для большинства стран. Мы открыты для мира", - подчеркнул замдиректора Института социологии НАН.

В личных предпочтениях доминируют Россия и Китай. "С Россией у нас общая история и культурное пространство, у нас такое блоковое сотрудничество, во-первых, Союзное государство, которое более четверти века выдерживает политическое давление, также наши государства входят в ШОС, БРИКС - мощные геополитические центры силы, альтернативные однополярному западному миру. Китай на втором месте. Но нужно дружить и с другими, включая США. Диалог с Вашингтоном налаживается, но народ помнит годы гегемонии и подходит к этому с осторожностью", - резюмировал Александр Посталовский.