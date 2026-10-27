"Мы прошли путь без шоковой терапии": Сергей Клишевич высказал мнение о значении ВНС для белорусов

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Всебелорусскому народному собранию исполнилось 30 лет. За это время оно стало важнейшим органом народовластия с конституционными полномочиями. Эксперты отметили, что именно эволюционный путь, предложенный Президентом в 1996 году, позволил Беларуси избежать гражданского конфликта, разрухи и "шоковой терапии", через которую прошли другие постсоветские страны.

Сегодня молодежь активно вовлекается в работу ВНС. О том, как создавался фундамент белорусского пути и почему важно передать его новым поколениям, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в "Актуальном интервью".

В 1994 году в Минске хлеба оставалось на 4 дня, экономические связи были разрушены, нефти и газа не было. "Люди делили государственную собственность, нужно было спасать страну. Еще не до конца были встроены институты государственного управления, которые могли бы эффективно работать. Глава государства инициировал эволюционный путь - референдум, разговор с людьми. Во Дворце спорта собрались представители трудовых коллективов, и они поддержали Президента. Решением референдума 1996 года была закреплена эта поддержка", - пояснил депутат.

Сергей Клишевич подчеркнул, что у Беларуси нет нефти и газа, как у многих соседей, но страна живет достойно. "Мы прошли путь без потрясений, без шоковой терапии, эволюционировали, не скатываясь в пропасти. Молодежь, родившаяся в середине 1990-х годов, не видела ни гражданских конфликтов, ни голода, ни разрухи. Они не понимают, что такое отсутствие продуктов в магазинах. У них нет плохого варианта для сравнения. А ведь многие постсоветские государства столкнулись с войнами и кризисами", - отметил он. Это требует дополнительной ответственности за работу с молодежью, чтобы стимулировать их сознательно строить будущее нашей страны.

Механизмы вовлечения молодежи в управление государством созданы максимальные. БРСМ полностью включен в государственный аппарат, его представители - члены коллегий министерств, исполкомов и делегаты ВНС. "У нас нет отдельного министерства по делам молодежи, но главное молодежное объединение включено в государственный аппарат, и ребята имеют непосредственную возможность влиять на принятие важнейших государственных решений", - подчеркнул депутат.

Молодежь видит, как принимаются решения, и что работа депутата - это не только работа в кабинете и формирование законопроектов, но и помощь людям. "Мы берем молодых ребят с собой, чтобы они видели, что такое белорусская политика. Это работа с людьми, помощь тем, кто оказался в беде. Это требует ответственности. Мы стремимся воспитать ответственного молодого человека, который будет двигать страну по нашему уникальному пути", - резюмировал Сергей Клишевич.