"Мы все - братство": иностранные участники "Поезда Памяти" поделились впечатлениями о Беларуси

Сохранить историческую правду и общую память о Великой Победе ради счастливого будущего детей - главная цель проекта "Поезд Памяти".

Среди участников в 2026 году есть представители разных стран, в том числе антигитлеровской коалиции.

К поздравлениям с Днем Независимости присоединились и иностранные гости. Кстати, в 1969 году на Кургане Славы заложили капсулу времени, где свои пожелания писали ветераны Великой Отечественной войны. Вскроют ее в 2045 году, к 100-летию Победы. Иностранные гости из США, Франции и Молдовы, посетив с проектом 8 городов Беларуси, поделились своими впечатлениями от увиденного.

Сергий Шроестер, участник проекта "Поезд Памяти" (США):

"Больше всего мне понравились Брест и реконструкция в Брестской крепости. Я благодарен обеим сторонам - Российской Федерации и Республике Беларусь - за то, что они смогли построить такой замечательный проект. Они смогли соединить столько народов и показать, что мы все - братство и сила".

"Я горд за белорусов. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко говорил, что молдаване и белорусы являются братскими народами и мы всегда будем помогать друг другу. Мне понравился Брест, там ощущается тяжесть проходивших боев. Белорусам в этот день я хочу пожелать всего хорошего и сказать, что они большие молодцы. Мы все помним подвиг белорусского народа во время Великой Отечественной войны", - поделился эмоциями участник проекта "Поезд Памяти" (Молдова) Егор Стравинский.