"Мы - за активное долголетие": в Витебске стартовал первый Союзный слет людей старшего поколения

Краткий пересказ от ИИ

Сотни белорусов и россиян собрал первый Союзный слет людей старшего поколения в Витебске "Мы - за активное долголетие". Эта площадка создана для общения, обмена опытом и популяризации здорового и активного образа жизни.





Среди делегатов - общественные лидеры и эксперты в сферах соцзащиты, медицины, спорта и культуры двух стран, представители Парламентского собрания и Постоянного комитета Союзного государства.

Участников ждет насыщенная трехдневная программа. Они поделятся опытом, обсудят инновации, совместные проекты, направленные на повышение активности и качества жизни людей старшего возраста.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Республика Беларусь была выбрана не случайно. С 2021 года в стране реализуется Национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Сегодня есть возможность поделиться наработками, успешным опытом реализации этой стратегии. Для пожилого поколения сняты все ограничения на рынке труда. Работающий пенсионер не теряет свою заработанную пенсию, она выплачивается в полном объеме. Мы видим, как наше старшее поколение участвует в социализированном обществе. В стране создано более тысячи советов пожилых граждан. Более 6 тыс. человек вовлечено в отряды так называемого серебряного волонтерства, которые помогают таким же, как они, в каких-то бытовых вещах, развитии тех навыков, которыми обладают сами. И немаловажно, что сегодня практически треть населения старшего возраста вовлечены в занятия физкультурой, и это тоже помогает им оставаться активными, здоровыми достаточно продолжительный период времени".

Ольга Баталина, первый замминистра труда и социальной защиты России:

"В России действует Национальный проект "Семья", в котором есть отдельный проект "Старшее поколение", и Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. В каждом из 89 наших регионов развернуты программы активного долголетия, и сегодня в целом по стране в них принимает участие уже 15,5 млн пожилых граждан. Безусловно, работа развернута не только в рамках программ. Есть достаточно серьезные гарантии для пожилых граждан на рынке труда, развивается система социального обслуживания. Мы продвигаем наш передовой проект - систему благовременного ухода, продолжаем строительство новых социальных стационаров. Нам действительно есть чему поучиться друг у друга".

Цель нового союзного проекта - выработать пути улучшения благополучия пожилых людей. Организаторы - министерства труда и соцзащиты Беларуси и России. Мероприятие планируют сделать традиционным.