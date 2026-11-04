"Мы же можем сотрудничать": в чем заключается мудрость Лукашенко

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Минская международная конференция по евразийской безопасности закончилась, а ее отголоски по-прежнему слышны.

Я хотел пожать руку этому человеку с 2014 года, когда меня избрали в Европейский парламент, и я стал вице-председателем делегации Европарламента по сотрудничеству с Республикой Беларусь, признался. Он уже уходил после выступления, поговорил с одним-другим гостем, проходя мимо, ему аплодировали все 700 человек, находившиеся в зале. Я был одним из тех 700.

Сотрудники охраны отодвинули меня так далеко, что подойти к нему было просто невозможно. И когда он направлялся уже практически на выход, я закричал, что есть сил: Александр Григорьевич, можно с вами сфотографироваться?

Президенту светил в глаз софит освещения, и в зале он видел меня словно темное пятно в тени. "Кто сказал? Кто просит фотографии?" И такая реакция меня обескуражила. Он действительно слышит голос человека из толпы.

"Я! Это я!" И тут, надо сказать, охрана расступилась. Я понимал, что меня в эту секунду в прямом эфире снимают все телекамеры Беларуси. Но я все равно сказал ему то, что обычно говорят лично и без телекамер. А именно фразу "Храни вас Господь!" - пожелание от всей моей семьи. Он протянул руку крепкую, мужицкую, натруженную с очень крепким мужским рукопожатием. "Бывших не бывает", парировал Александр Григорьевич на мое представление "я Мамыкин, бывший депутат Европейского парламента". Он стал рассказывать мне, как он был депутатом Верховного Совета Беларуси.

Он остановился и уделил мне несколько минут, хотя было видно, что Президент спешил. Мне показалось, что мы проговорили целую вечность.

"Мы без вас проживем" - это он о том, что Латвия ввела запрет на транзит белорусских грузов. "А мы без вас нет" - это были уже мои слова о том, что даже на транзите грузов невоенного назначения, на зерне, на калийных удобрениях, на азотных удобрениях, Латвия заработала бы до четверти своего годового бюджета. "Зачем?" - сказал Лукашенко. - "Мы же можем сотрудничать". В этом он весь. Когда можно не воевать, а торговать, собирать дивиденды, как выразился сам глава белорусского государства, почему латвийские политики от этого отказываются?

"Война не за забором. Она пришла в наш дом". Это слова из выступления Президента Лукашенко на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности. Он удивительным образом не делит на "своих" и "чужих" постсоветское пространство, и особенно Украину, Россию и Беларусь, потому что для него это совсем не заграница, это наш дом.

Его тезис на выступлении о том, что война в Украине закончится через несколько месяцев, ломает головы политологам всех стран. Он определенно знает больше, чем все мы. Хотелось бы без войны. Но как? Российская армия наступает, Украина проигрывает. Но гибнут люди, наши люди, как сказал Лукашенко, такие же простые мужики, как он, когда работал в колхозе, когда выдвигался депутатом в Верховный Совет, когда стал Президентом.

Как сказал Лукашенко, Трамп спас мир от третьей мировой войны. Почему? Вроде же Трамп продолжает продавать оружие в Украину за деньги Европы. Но Лукашенко определенно знает больше, и Трамп действительно за бизнес, а не за войну.

Когда Трамп летел в самолете на Аляску, чтобы встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным в Анкоридже, он позвонил Лукашенко и обратился к нему "Ваше превосходительство", то есть так, как обращаются к главам государств.

Лукашенко треть века, пока он у руля белорусского государства, был миротворцем. Над ним смеялись в брюссельских коридорах, называли картофельным лидером. Но батька, а это, согласитесь, очень семейное обращение, день изо дня, год от года, твердил о том, что жить в мире намного лучше, чем воевать. Может быть, потому что он сам родом из маленькой белорусской деревушки, где о войне знает каждый камень. Это впитывается с молоком матери. Храни вас Господь, Александр Григорьевич.