"Мы - белорусы!". Александр Шаманов о секрете успеха работы на полях

Ранние подъемы и непростая работа в полях для нашего следующего героя уже не иначе как стиль жизни. Александр Шаманов более 20 лет трудится в одном хозяйстве. И все равно, признается, очередная посевная - новый опыт. Погода каждый год заставляет менять планы. Приходится Шаманову шаманить, шутят коллеги, не зря ведь хозяйство бьет рекорды по урожайности зерновых - более 100 центнеров с гектара.