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"Мы белорусы". Герой материала вынес из огня несколько десятков человек

Герой нашего следующего материала вот уже 20 лет на страже безопасности. За время службы в МЧС Руслан Блоцкий на своих руках вынес из огня несколько десятков человек. Проект Агентства теленовостей "Мы белорусы".

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