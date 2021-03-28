"Мы - белорусы!". Производство вакцины против коронавируса

Реабилитация - это действительно важно. Хочется верить: та работа, которую проделали сотрудники белорусской фарминдустрии, скоро позволит перевести в привычный цикл наши здравницы. Фармацевты по праву сегодня могли бы запросто удостоиться премии в номинации "Быстрый ответ серьезному вызову". Оперативно подготовили цех и, конечно, сотрудников. Впрочем, не в первый раз приходится отвечать запросам в современной фармотрасли.



Так 7 лет назад наши специалисты начали впервые производить цитостатики - это лекарство по новейшим технологиям для больных онкологией. И тогда, и сейчас во время пандемии включаться в работу над новым проектом пришлось Виктории Немченко. Она, к слову, и руководит тем цехом, где сейчас идет розлив вакцины против коронавируса.



О том, как организовать производство новых препаратов и быть причастным к не менее важным для страны концептам, в ролике "Мы - белорусы!".



