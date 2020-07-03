Мы - белорусы! Самый известный комбайнер страны - Михаил Саладуха

Любовь к Родине и желание всем вместе развивать нашу страну - это то, что нас объединяет. Мы - белорусы!- истории о людях разных профессий, которые фанатично преданы своей работе и делают большое дело для нашей Беларуси. Михаил Саладуха уже 33 года добывает хлеб и большую часть своей жизни проводит в полях. По-другому свою жизнь он уже не представляет. История самого известного комбайнера страны.



Мы - белорусы! Детский кардиохирург Юрий Линник



Мы - белорусы! Директор СШ № 70 Евгения Рудова







