"Мы будем вовремя приезжать на работу" - в Могилеве открыли вторую очередь дороги-дублера

Для логистики передвижения, для транспортных развязок, для могилевчан очень важный объект. Да и не только для могилевчан, для наших гостей. По сути, мы соединяем минское направление с нашим Заднепровьем.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома