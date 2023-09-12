ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Мы будем вовремя приезжать на работу" - в Могилеве открыли вторую очередь дороги-дублера

Благодаря единству у нас есть возможность строить, создавать, созидать и идти дальше. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на торжественном открытии ко Дню народного единства второй очереди дороги-дублера в Могилеве.

Новая шестиполосная трасса протяженностью почти два километра соединит ряд жилых микрорайонов не только между собой, но и с Октябрьским районом города в обход центра. Современная инфраструктура объекта предусматривает транспортное кольцо, съезды, велосипедные и пешеходные дорожки, ограждения, остановочные пункты и павильоны, уличное освещение, а также подземный пешеходный туннель. Стоимость строительства составила более 61 млн рублей.

Для логистики передвижения, для транспортных развязок, для могилевчан очень важный объект. Да и не только для могилевчан, для наших гостей. По сути, мы соединяем минское направление с нашим Заднепровьем.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома
Разгруженность дорог - это, наверное, первый фактор того, что мы будем успевать вовремя приезжать на свои рабочие места, больше трудиться будем. И благо для наших жителей города.
Люди

Первыми по новой дороге проехали участники тематического автопробега, в котором приняла участие колонна из двадцати украшенных государственной символикой машин и электробусов. Дорожники уже приступили к строительству третьей очереди дублера. Планируется, что работы на этом участке завершатся в августе будущего года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все