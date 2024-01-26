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"Мы чувствуем и видим, что в стране есть хозяин" - почему для украинской пары Беларусь стала вторым домом
В основе Беларуси социально ориентированная политика, где в приоритете забота о людях. В стране за последние несколько лет мир и спокойствие обрели сотни переселенцев.
Всего с февраля 2022 года в Беларусь прибыли 150 тыс. граждан Украины, из них почти 4 тыс. - в 2024 году. Большинство пересекали украинско-белорусскую границу, остальные добирались транзитом через Польшу, Литву и Латвию.
Белорусы принимают всех, кто хочет трудиться и приносить пользу обществу, помогают приезжим адаптироваться к реалиям современной жизни.
Семья Русланы Бойко и Бориса Годунова оставила родной Донецк и перебралась к нам почти 10 лет назад. За это время они обзавелись хорошими знакомыми, открыли свой бизнес и встречают туристов на Каменетчине. В гостях у переселенцев из Донецка побывала корреспондент АТН Катерина Стреха.
Деревня Маковище впервые в летописи упоминается в 1725 году. Ранее здесь была болотистая местность, где человека можно было встретить крайне редко. Сегодня этот уютный уголок Каменецкого района по праву называют "деревенским раем".
Живописное место, которое с трех сторон окружает заповедный реликтовый лес - Беловежская пуща, еще в 2014 году стало вторым домом для Русланы Бойко и Бориса Годунова.
Пара вместе почти четверть века. Борис Александрович - пенсионер налоговой милиции, в прошлом владелец мясоперерабатывающего комплекса. Руслана Владимировна всю жизнь трудилась в сфере общественного питания и торговли. Казалось бы, для комфортной жизни в Украине у них было все: дети, внуки, достаток в семье. Вот только в один момент не стало самого важного - мира и спокойствия. В Беларусь приехали в поисках лучшей жизни. Говорят, выбирали душой.
Мы чувствуем и видим, что в стране есть хозяин. Образование бесплатное. Все говорят: плохие дороги. Но когда есть с чем сравнивать, понимаешь, что они просто отличные. Продукты питания не сравнить с тем, что люди покупают в Европе. В Беларуси качественные продукты.
"Для нас было большим удивлением, что власть реагирует на обращения граждан!" - добавила Руслана Бойко.
Государство вовремя поддержало и помогло адаптироваться к новым реалиям. Деревенский уклад жизни семье из Украины пришелся по душе - со временем открыли агроусадьбу, где всех встречают с улыбкой и хлебосольно. Руслана Владимировна угощает гостей полезными чаями из пущанских трав, вареньем из местных ягод.
Дому более сотни лет. Для хозяев усадьбы важно было сохранить самобытность.
Мы с мужем постарались сохранить творчество местных жителей. Приобретали, собирали и бережно реставрировали что могли. Есть рушник из деревни Белая, дорожки домотканые - мы приобрели их у соседки, первый беспроводной утюг.
Переселенцы из Донецка говорят, что за последние годы поняли простую истину: в наше время важно оставаться человеком и всю свою энергию направлять на мир и созидание.
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