"Мы должны доказать, что достойны на параде идти первыми". 80 суворовцев откроют торжественное шествие 3 Июля в Минске

Они открывают юбилейный парад в Минске. На плацу Суворовского военного училища ребята утром оттачивали мастерство, а уже после обеда отчитались о проделанной работе перед министром обороны, который приехал проверить готовность пеших колонн лично.

О том, как прошла репетиция, расскажет Алена Лешкевич.

Оценить готовность пеших колонн сегодня приехал лично министр обороны.

На плацу военной комендатуры сегодня жарко. Можно сказать, что здесь предгенеральная репетиция парада. Оценить готовность пеших расчетов приехал лично министр обороны Виктор Хренин.

Открывать торжественное шествие 3 Июля будут суворовцы-барабанщики. Символично, в год 80-летия освобождения Беларуси в их коробке 80 человек. Это лучшие из лучших ребят. Сегодня суворовцы впервые тренировались в парадной форме. Белые пояса, белые перчатки - все, как будет 3 Июля. Дальше тренировки снова в повседневной одежде. Утром еще раз в таком виде они проверили свои навыки на плацу в училище.





Евгений Кишко, старший преподаватель военных дисциплин Минского суворовского военного училища: Готовиться мы начали уже с осени, т.к. необходимо было изучить сам бой барабанов, потом научиться ходить под этот бой. Когда сошел снег, мы начали готовиться на плацу.

Права на ошибку у них нет. Ведь поскольку они идут первыми, все внимание - им. И суворовцы задают ритм всей пешей колонне.





Мы должны доказать, что наше училище действительно достойно, чтобы идти на параде первыми. Ведь на первых все камеры. Поэтому здесь, на плацу, мы максимально стараемся выложиться, делаем все возможное и невозможное. Алексей Шурбак, учащийся Минского суворовского военного училища

Для ребят такое участие - это огромная честь. Кроме того, что они открывают парад, трансляция будет на больших экранах и по всей стране. К участию в шествии готовят 88 человек. 8 - это скамейка запасных на случай, если кому-то станет плохо. Ведь волнение и жаркая погода могут дать о себе знать. Но настрой у ребят боевой.