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"Мы должны за будущий год все это восстановить" - Лукашенко о лесонасаждениях на пострадавших от стихии территориях
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил за будущий год восстановить лесонасаждения, пострадавшие от стихии. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Мозырский район, сообщает БЕЛТА.
Один из главных вопросов - переработка поврежденного и поваленного леса, а следом - поручение оперативно заняться лесовосстановлением. К этому нужно в том числе привлечь и население, трудовые коллективы, студентов. "Мы должны за будущий год все это восстановить. За зиму надо спланировать. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки", - сказал Александр Лукашенко.
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, всего в результате стихии было повреждено более 41 тыс. га леса. Сплошной рубке подлежат 18 тыс. га. Из них 14 тыс. га находятся именно в наиболее пострадавшей Гомельской области. В настоящее время в регионе работают специалисты из 80 лесхозов.
Всего по стране планируется заготовить более 5 млн куб.м древесины из поврежденного стихией лесного фонда.
Фото: БЕЛТА
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