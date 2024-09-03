"Мы дойдем до каждого!" Выпускникам белорусских вузов с фиктивным распределением посоветовали вернуть деньги за обучение

39-летний белорус зарабатывал на студентах, прошедших обучение на бюджетной форме, предоставляя им фиктивное распределение. По данным следствия, он имел доход 15 тыс. рублей в месяц. Такие молодые специалисты ни дня не работали и сами платили нанимателю.Белорусские силовики раскрыли нетривиальную схему, которая дала возможность махинаторам заработать немалый капитал на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку. Бизнес прикрыли, бизнесмен под следствием.Работа покандидатам на фиктивную отработкуеще ведется.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, ключи управления расчетными счетами фирм, финансово-хозяйственные документы и другие предметы, имеющие доказательное значение, - рассказал замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г.Минску Дмитрий Дягилев. - Организатор преступной схемы задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело и принята мера пресечения в виде заключения под стражу".

Замначальника отдела расследования преступлений против собственности Следственного управления УСК по г. Минску Светлана Шелеметева показала банковские карты фигуранта, в том числе те, на которые студенты ежемесячно вносили определенные суммы.

Коробки, папки, десятки заполненных трудовых и прочая документация - все тщательно изучено и продолжает изучаться.

Если кто-то наивно полагал, что базу выпускников, не прошедших распределение, тот, кому они исправно вносили деньги, держал в тайне, то это не так.

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Фигурант уголовного дела в СИЗО. По словам замначальника отдела расследования преступлений против собственности Следственного управления УСК по г.Минску, в отношении него будет рассмотрен вопрос не только о привлечении к уголовной ответственности по той статье, которая ему сегодня вменяется, будет также рассмотрен и вопрос наличия в его действиях преступлений в экономической сфере против порядка управления.

Студенты, которые в настоящее время привлечены, полностью возместили ущерб, который причинили своими действиями государству. Вернули денежные средства, которые были затрачены на их обучение. Светлана Шелеметева

Надо понимать, что эти денежные средства представляют собой достаточно значительную сумму, поскольку затраты на обучение зависят от специальности, которую получили студенты, и составляют порядка 50 тыс. рублей.

Установлено около 200 студентов - выпускников ведущих вузов Беларуси, представивших документы о фиктивном распределении, отметил замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г.Минску Валерий Щербун. "В настоящее время дополнительно отрабатывается информация в отношении более тысячи граждан, воспользовавшихся услугами как фиктивного распределения, так и получения фиктивных документов о трудоустройстве", - сказал он.

Какой суммарный ущерб все они нанесли государству - еще предстоит посчитать. Но многие уже началивозвращать долги. Речь идет о приличной сумме, которая может вернуться в бюджет страны.

Для справки: в одном из ведущих белорусских вузов при отказе от распределения и отработки необходимо вернуть 53 550 рублей.

Мы дойдем до каждого. Лично моя настоятельная просьба, совет всем студентам, которые воспользовались услугами подобных предприятий: добровольно решить финансовые вопросы с вузом, с тем учебным заведением, в котором вы получили образование, и не портить себе судьбу. Светлана Шелеметева

Система простая. Если разочаровался в выбранной профессии - работать по специальности не хочется, а получал образование на бюджетной форме обучения - деньги верни и спокойно гуляй.