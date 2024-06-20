"Мы эту мелиорацию ждали 40 лет" - как идет освоение земель в Ивацевичском районе

Беларусь - единственная постсоветская республика, которая сберегла свой мелиоративный комплекс. Сегодня мелиорация переживает второе рождение.

Директор УП "Ивацевичское ПМС" Михаил Дедок показывает объект в 486 га и где работы уже завершены. "Здесь остались пахота и выравнивание, здесь экскаваторные и бульдозерные работы. До ноября закончить кровь из носа должны, - говорит он. - И если все получится нормально, думаю, по сентябрю ввод сделать".

Значит, по сентябрю земли вернут в сельхозоборот. Т.е. здесь снова будут выращивать сочные корма для подопечных двух хозяйств: "Новые стайки" и "Коссово". Чтобы успеть в срок, и дождь не помеха.

"Мы эту мелиорацию ждали 40 лет, - говорит директор ОАО "Коссово" Вячеслав Шестак. - Как она была сделана в советские времена, здесь ничего больше не делалось. К мелиорации положительно отношусь, земли примут второе рождение. Почистятся каналы, будет работать система спада воды. Пересеем, перепашем, сделаем культуро-технические мероприятия, отдача будет через год-два".

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Площадь всего мелиоративного комплекса Заеловье - 2700 гектаров. За системами нужен не только постоянный уход, но и их реконструкция, и ремонт. Другими словами, нужна повторная мелиорация.

Каждые 5 лет производится инвентаризация систем, где определяется, сколько нужно реконструкции, ремонта. Запланировано здесь на 2024 год - 906 га, 1500 га на 2025 - реконструкция мелиоративной системы с полным комплексом работ. Михаил Дедок, директор УП "Ивацевичское ПМС"

Для сравнения, в 2021 году работы практически не выполнялись. Только минимальный уход, например, скосить траву, да и то не везде. Причина - отсутствие денег.