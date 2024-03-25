Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Мы горды и очень рады! Иван Буча эмоционально приветствовал прибытие на МКС космонавта Марины Василевской

Мы горды и очень рады! Иван Буча эмоционально приветствовал прибытие на МКС космонавта Марины Василевской

Заместитель начальника аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча эмоционально приветствовал прибытие на Международную космическую станцию первого космонавта Беларуси Марины Василевской, сообщает БЕЛТА.

"Марина, белорусские флаг и герб у тебя на груди. Мы горды и очень рады. Мы это сделали!" - сказал Иван Буча в Центре управления полетами Роскосмосаво время первого сеанса связи с МКС после прибытия на нее экипажа корабля "Союз МС-25".

/Будет дополнено/