Мы готовы провести расследование инцидента с ракетой на территории Беларуси - Минобороны Украины

Министерство обороны Украины готово провести расследование инцидента с упавшей на территории Беларуси ракетой. Заявление опубликовано на официальном сайте украинского оборонного ведомства, пишет БелТА.

Как говорится в заявлении, Украина оставляет за собой возможность на защиту собственного воздушного пространства, при этом в стране готовы провести полноценное и объективное расследование ситуации, которая произошла 29 декабря в воздушном пространстве Беларуси.

Кроме этого, в Минобороны Украины отметили, что для проведения разбирательства они готовы пригласить специалистов из стран, которые не связаны с поддержкой Российской Федерации в текущем конфликте.