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"Мы - граждане Беларуси" - в стране дан старт республиканской акции, посвященной Дню Конституции
"Мы - граждане Беларуси" - в стране 13 марта дан старт республиканской акции, посвященной Дню Конституции.
В неформальной обстановке вручили паспорта юным белорусам в стенах Центральной избирательной комиссии. Впервые.
Главными героями стали 14 юношей и девушек из всех областей столицы. За чашкой чая успели обсудить самые острые и насущные темы, в том числе об изменениях и дополнениях Основного закона страны, обновленного Избирательного кодекса. По традиции ребятам вручили государственный флаг и Конституцию Республики Беларусь.
День Конституции мы празднуем фактически в недавно отмеченную годовщину республиканского референдума, то есть обновленной Конституции, которая запустила механизм в целом политической системы нашей страны.
"ЦИК при этом не был в стороне - существенно претерпело изменения избирательное законодательство, недавно вступили в законную силу изменения и дополнения в Избирательный кодекс, которые мы принимали. Появился ряд новых законодательных актов: о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества. Это тоже повлияло на изменения и дополнения в Избирательный кодекс: у ЦИК появились дополнительные полномочия", - отметил Игорь Карпенко.
Акция " Мы - граждане Беларуси" уже традиция. Торжественные вручения паспортов пройдут по всей стране и охватят более трех тысяч юных белорусов.
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