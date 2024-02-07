"Мы имеем право выбирать и должны воспользоваться этим": филиал Минсктранса подключился к патриотической акции "Мы вместе - нас миллионы!"

Представители местной власти обсудили с сотрудниками особенности предстоящей электоральной кампании. Была организована и культурная программа - выступление народных артистов. Символично, что 100 лет назад в Минске появился и первый автобус. А сегодня на дорогах столицы работает свыше 2 тыс. единиц наземного общественного транспорта. Ежедневно перевозятся около 1 млн пассажиров.