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"Мы имеем право выбирать и должны воспользоваться этим": филиал Минсктранса подключился к патриотической акции "Мы вместе - нас миллионы!"

К патриотической акции "Мы вместе - нас миллионы!" подключился филиал Минсктранса - "Транспортный парк № 2".

Представители местной власти обсудили с сотрудниками особенности предстоящей электоральной кампании. Была организована и культурная программа - выступление народных артистов. Символично, что 100 лет назад в Минске появился и первый автобус. А сегодня на дорогах столицы работает свыше 2 тыс. единиц наземного общественного транспорта. Ежедневно перевозятся около 1 млн пассажиров.

"В филиале работают 920 человек, обслуживают флагманы нашей столицы. Мы имеем право выбирать и должны воспользоваться этим", - считает председатель первичной профсоюзной организации филиала "Транспортный парк № 2" ГП "Минсктранс" Александр Станчик.

Патриотическая акция продлится до 23 февраля. Она охватит более полусотни предприятий, организаций и учреждений Минска.

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