Мы ищем у себя изъяны, чтобы быть более совершенными - Синявский

В Турции мы увидели все недостатки нашего оснащения и снаряжения. Увидели новые образцы у некоторых отрядов. Мы поговорили со специалистами, спросили, где это производится и какие перед нами стоят задачи для приобретения этого оборудования, составили для себя необходимый перечень. Перечень был отработан и мною уже утвержден. Это недешевое имущество. Мы идем на эти траты, чтобы отряд был оснащен самыми передовыми технологиями.

Вадим Синявский