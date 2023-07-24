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Мы ищем у себя изъяны, чтобы быть более совершенными - Синявский

Мы ищем у себя изъяны, чтобы быть более совершенными - Синявский

"Миссия была уникальна для нас. Мы готовились, знали, как действовать, но очень многое показала практика: что необходимо усовершенствовать и на что нужно обратить внимание", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в "Актуальном интервью" на телеканале "Беларусь 1", говоря о ликвидации последствий землетрясения в Турции.

"На сегодня мы уверенно говорим, что есть один штатный отряд, который готов выполнять подобные задачи. И есть два внештатных подразделения, которые мы можем сформировать в течение ограниченного времени и подготовить их для направления", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В Турции мы увидели все недостатки нашего оснащения и снаряжения. Увидели новые образцы у некоторых отрядов. Мы поговорили со специалистами, спросили, где это производится и какие перед нами стоят задачи для приобретения этого оборудования, составили для себя необходимый перечень. Перечень был отработан и мною уже утвержден. Это недешевое имущество. Мы идем на эти траты, чтобы отряд был оснащен самыми передовыми технологиями.
Вадим Синявский

"Мы ищем у себя изъяны, чтобы быть более совершенными", - подытожил Вадим Синявский.

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