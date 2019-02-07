ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Мы хотим, чтобы в каждом уголке мира знали про "Славянский базар"

Гость программы "24 вопроса" - Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар"

Бывают в жизни совпадения! Герой проекта "24 вопроса" мечтал выступать на сцене "Славянского базара", а стал директором фестиваля. Гость программы - Глеб Лапицкий. Какие задачи ставит перед собой молодой директор и будет ли модернизироваться музыкальный бренд Беларуси, узнал ведущий программы Александр Мартыненко.

Витебский фестиваль часто сравнивают с "Евровидением", но отличия есть. Что самое главное в организации фестиваля и какие нововведения ждут зрителей и участников конкурса песни на "Славянском базаре - 2019"?

"Главная традиция "Славянского базара" заключается в том, что этот проект - это индикатор, как белорусы умеют отдыхать", - поделился герой проекта.

О том, кто и как выбирает участников фестиваля, что необходимо изменить в Витебске и как меняется отношение к фестивалю, расскажет Глеб Лапицкий, новый руководитель центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств. Смотрите в проекте "24 вопроса" на телеканале "Беларусь 24".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все