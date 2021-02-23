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Мы крепче стали

Сегодня праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества, пройдут по всей стране. Особые слова благодарности и признательности - ветеранам Великой Отечественной и, конечно же, тем кто сейчас на страже нашего спокойствия и благополучия (видео).

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