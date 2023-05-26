"Мы ловим серебро, а продаем золото" - Сергей Лютаревич о продукции компании "За Родину"

Море всегда манит. Тем более если у тебя рыбная душа. Такая, как у Сергея Лютаревича, главы крупнейшей в Калининградском регионе рыбопереработки с говорящим названием "За Родину".

"Я полжизни своей живу в Калининграде, но с огромным уважением отношусь к своей малой родине. Я только сейчас начал более-менее не гэкать и по-русски разговаривать. А так меня можно было сразу узнать, когда интервью даю, что я из Беларуси", - рассказывает председатель Совета директоров группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич.

Из Светлогорска, если быть точнее. Когда-то именно здесь он построил первый частный цех по посолу кильки. Сырье везли из Калининграда. Так и завертелось.

Всю Гомельскую область обеспечивали килькой в стеклянной банке. Я был там самый авторитетный человек. Потому что все мужики после работы перед тем как идти в гараж, шли, брали мою кильку. Это была шикарная закуска. А потом сюда приехал, где было все сырье. Сергей Лютаревич

Сегодня "За Родину" - это без малого четверть российского рынка шпрот и почти пятая доля рыбной консервации в целом. И это самый большой завод, который не изменяет себе: у производителя есть только 8 часов, чтобы свежая рыба отправилась в банку.

"Кажется, что здесь один размер, а на самом деле 6 - от 4 см до 12. Самый крупный - на шпроты, а чуть меньше - на кильку в томатном соусе. Это наше серебро. Когда заходит в коптильную печь, выходит золотом. Мы ловим серебро, а продаем золото", - улыбается Сергей Лютаревич.

И это золото уезжает в 57 регионов России и 8 стран СНГ. Беларусь? Само собой. Для Лютаревича это вообще, похоже, дело чести. Говорит, когда какая новинка - "За Родину" на родину везут обязательно. Но этот путь домой вовсе не был легкой прогулкой.

Шли долго, почти 20 лет. Приучали людей к качественному продукту. У всех в голове была история, что шпроты - это только латвийские. И мы их переубедили, что шпроты еще бывают зародинские, балтийские сделаны не хуже, а иногда даже лучшее качество. Сегодня это не только шпроты. Мы около 20 видов консервов поставляем в Беларусь. Наш продукт знают. И мы готовы конкурировать с любой страной и любым производителем. Сергей Лютаревич

На шпротном конвейере завода все в режиме нон-стоп. Круглые сутки. Уложить шпроты в банку - труд исключительно женский. Дескать, мужские руки на такое не способны. И это без шуток.

А дальше масло, соль. Да, пожалуй, и все. Хочется сказать, и можно есть. Но на заводе рекомендуют подождать, мол, шпроты (как и любые другие консервы) должны, что называется, созреть. Спустя 4 месяца они самые вкусные.