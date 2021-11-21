Мы молчать не станем - все факты преступлений со стороны Польши стали достоянием общественности

Все факты преступлений со стороны Польши стали достоянием общественности только благодаря круглосуточной работе СМИ. С белорусской стороны на границу прибыло около сотни репортеров более чем из трех десятков государств.

Со стороны Польши не могут работать не только журналисты, но и гуманитарные миссии. Они не хотели, чтобы мир увидел эти кадры. Мы молчать не станем.