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Мы можем редактировать даже геном человека - глава Академии наук Беларуси
Во всем мире говорят, что будущее за биотехнологиями. Как работает Академия наук в этом направлении, в программе "Разговор у Президента"рассказал Владимир Гусаков - председатель Президиума НАН Беларуси.
"Мы можем редактировать и геном человека", - заявил он. По словам ученого, биотехнологии и биопрепараты - это наиболее бурно развивающийся рынок в мире. В Академии наук Беларуси имеется ряд объединений, готовых предложить целую линейку препаратов разного действия и для медицины, и для сельского хозяйства.
"Разговор у Президента" с Владимиром Гусаковым смотрите здесь
"Если взять сельское хозяйство, это биостимуляторы роста, регуляторы роста, подкормки, удобрения. И Академия наук здесь является новатором, потому что одна из наших функций - развитие биотехнологической сферы", - подытожил глава ведомства.
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