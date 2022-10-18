Мы можем редактировать даже геном человека - глава Академии наук Беларуси

Во всем мире говорят, что будущее за биотехнологиями. Как работает Академия наук в этом направлении, в программе "Разговор у Президента"рассказал Владимир Гусаков - председатель Президиума НАН Беларуси.

"Мы можем редактировать и геном человека", - заявил он. По словам ученого, биотехнологии и биопрепараты - это наиболее бурно развивающийся рынок в мире. В Академии наук Беларуси имеется ряд объединений, готовых предложить целую линейку препаратов разного действия и для медицины, и для сельского хозяйства.

"Разговор у Президента" с Владимиром Гусаковым смотрите здесь

"Если взять сельское хозяйство, это биостимуляторы роста, регуляторы роста, подкормки, удобрения. И Академия наук здесь является новатором, потому что одна из наших функций - развитие биотехнологической сферы", - подытожил глава ведомства.