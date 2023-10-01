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"Мы не формируем избирательные участки за рубежом" - Карпенко рассказал о едином дне голосования
Впервые в политической истории Беларуси пройдет единый день голосования. 25 февраля 2024 года мы будем выбирать депутатов всех уровней.
ЦИК на неделе сформировал избирательные округа. Их будет 110 - по количеству депутатов Палаты представителей. Центральной комиссией детально описаны их границы, наименования, номера, число избирателей.
И до, и во время выборов будет работать большая команда. Только в составе избирательных комиссий (а их около 6 тыс.) планируют задействовать порядка 70 тыс. человек. Первая и достоверная информация будет на сайте Центральной избирательной комиссии. Ресурс модернизируют и защитят от внешнего воздействия. При ЦИК также будет работать научно-экспертный совет. Это ученые в области права, политологи, социологи, юристы.
Молодым избирателям, которые впервые придут на голосование, обещают подарочные издания Конституции. А вот за рубежом избирательных участков не будет. При этом граждане, которые находятся за пределами Беларуси, при желании могут приехать на родину и исполнить свой гражданский долг.
"Мы не формируем избирательные участки за рубежом. Но это не ущемляет права граждан, которые уехали по тем или иным причинам, приехать в страну и в период досрочного голосования (со вторника по субботу) и в день голосования (25 февраля) выполнить свой гражданский долг - прийти на участки и проголосовать. Конечно, для этого нужен документ удостоверяющий личность - паспорт. Но ЦИК традиционно принимает решение, какие еще документы могут удостоверить личность гражданина", - рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
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