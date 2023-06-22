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Мы не имеем права забыть - 22 июня митинги-реквиемы прошли по всей стране
Сегодня митинги-реквиемы прошли по всей стране. Мы не имеем права забыть события, которые принес с собой день 22 июня 1941 года. Война не имеет лица и не знает пощады, она вошла в каждый дом нашей страны и искалечила миллионы судеб.
В Городке память жертв Великой Отечественной почтили минутой молчания на месте массовых казней мирного населения в урочище Воробьевы горы. В Могилеве траурные мероприятия прошли на Буйничском поле, а в Гомеле возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам по улице Баумана.
Здесь в 1941-м 23 долгих дня красноармейцы и горожане сдерживали немецкую армию. Буйничское поле. По традиции жители Могилева на рассвете собрались на большой митинг-реквием, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной. Свыше пяти тысяч патриотов стали участниками акции "Звон скорби".
На сегодняшний день установлено свыше 2004 населенных пунктов новых, неизвестных, которые были полностью уничтожены. Если мы говорим о масштабе именно трагедии для Республики Беларусь, то установлено таких деревень, как Хатынь, свыше 50.
В памятный день молодежь региона дала старт новому проекту - "Дорогами памяти и славы". Активисты отправились по местам боевой славы Могилевской области. К маршруту присоединились сверстники из России. В течение восьми дней они посетят районы в порядке их освобождения от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции "Багратион".
Много молодежи сегодня собралось в Городке у "Пантеона памяти" на Воробьевых горах. Митинг-реквием, цветы и минута молчания, которая громче любого крика.
Урочище Воробьевы горы было излюбленным местом отдыха мирных жителей. В годы оккупации оно стало эшафотом для тысяч ни в чем не повинных людей. Фашисты расстреливали, закапывали в землю заживо, казнили семьи партизан. Здесь похоронены жители 26 деревень. Всего же в районе было уничтожено полностью или частично около 300 населенных пунктов.
Новые факты преступлений фашистов становятся известными в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Только в Городокском районе установлено 12 ранее неизвестных мест захоронений жертв оккупационного режима.
В Гродно митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов и партизан в центральном парке Жилибера. Участники возложили цветы и венки к монументу.
Мы должны нашим деткам говорить о том, что вы, идя мимо таких обелисков, подойдите, поклонитесь. Просто постойте, просто подумайте, что сделать самому, чтобы не повторилась такая трагедия, которая была 82 года тому назад.
Сегодня мы помним и знаем о тех жертвах, о геноциде белорусского народа. И нам как молодежи Республики Беларусь очень важно для себя это осознавать, помнить, беречь эту память.
Ровно в полдень - Всенародная минута молчания. Город Гродно вместе со всеми белорусами почтил память героев, погибших за свободу и независимость нашей страны.
В Гомеле на рассвете жители города зажгли лампады, возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам, а после на набережной Сожа выпустили в небо воздушные шары в форме голубей. О трагической дате возвестили колокола православных храмов и монастырей.
Этот колокольный звон всегда в традициях церковных, он всегда призывает нас к молитве. Такой наш дар памяти тем людям, благодаря которым мы живем спокойно и можем помолиться.
Сегодня в Гомеле стартовал автопробег по местам сожженных деревень, под мирным небом было показано кино о самой страшной в истории человечества войне.
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