Мы не имеем права забыть - 22 июня митинги-реквиемы прошли по всей стране

Сегодня митинги-реквиемы прошли по всей стране. Мы не имеем права забыть события, которые принес с собой день 22 июня 1941 года. Война не имеет лица и не знает пощады, она вошла в каждый дом нашей страны и искалечила миллионы судеб.

В Городке память жертв Великой Отечественной почтили минутой молчания на месте массовых казней мирного населения в урочище Воробьевы горы. В Могилеве траурные мероприятия прошли на Буйничском поле, а в Гомеле возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам по улице Баумана.

Здесь в 1941-м 23 долгих дня красноармейцы и горожане сдерживали немецкую армию. Буйничское поле. По традиции жители Могилева на рассвете собрались на большой митинг-реквием, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной. Свыше пяти тысяч патриотов стали участниками акции "Звон скорби".

На сегодняшний день установлено свыше 2004 населенных пунктов новых, неизвестных, которые были полностью уничтожены. Если мы говорим о масштабе именно трагедии для Республики Беларусь, то установлено таких деревень, как Хатынь, свыше 50. Александр Боровский, прокурор г. Могилева

В памятный день молодежь региона дала старт новому проекту - "Дорогами памяти и славы". Активисты отправились по местам боевой славы Могилевской области. К маршруту присоединились сверстники из России. В течение восьми дней они посетят районы в порядке их освобождения от немецко-фашистских захватчиков в ходе операции "Багратион".

Много молодежи сегодня собралось в Городке у "Пантеона памяти" на Воробьевых горах. Митинг-реквием, цветы и минута молчания, которая громче любого крика.

Урочище Воробьевы горы было излюбленным местом отдыха мирных жителей. В годы оккупации оно стало эшафотом для тысяч ни в чем не повинных людей. Фашисты расстреливали, закапывали в землю заживо, казнили семьи партизан. Здесь похоронены жители 26 деревень. Всего же в районе было уничтожено полностью или частично около 300 населенных пунктов.

Новые факты преступлений фашистов становятся известными в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Только в Городокском районе установлено 12 ранее неизвестных мест захоронений жертв оккупационного режима.

В Гродно митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов и партизан в центральном парке Жилибера. Участники возложили цветы и венки к монументу. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Мы должны нашим деткам говорить о том, что вы, идя мимо таких обелисков, подойдите, поклонитесь. Просто постойте, просто подумайте, что сделать самому, чтобы не повторилась такая трагедия, которая была 82 года тому назад. Арсений Сидоркевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Сегодня мы помним и знаем о тех жертвах, о геноциде белорусского народа. И нам как молодежи Республики Беларусь очень важно для себя это осознавать, помнить, беречь эту память.

Ровно в полдень - Всенародная минута молчания. Город Гродно вместе со всеми белорусами почтил память героев, погибших за свободу и независимость нашей страны.

В Гомеле на рассвете жители города зажгли лампады, возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам, а после на набережной Сожа выпустили в небо воздушные шары в форме голубей. О трагической дате возвестили колокола православных храмов и монастырей.

Этот колокольный звон всегда в традициях церковных, он всегда призывает нас к молитве. Такой наш дар памяти тем людям, благодаря которым мы живем спокойно и можем помолиться. Иоанн Заяц, священник Свято-Петро-Ппавловского кафедрального собора г. Гомеля