"Мы несем эту боль из поколения в поколение". В ночь на 22 июня реконструкторы воссоздали эпизоды обороны Брестской крепости

Тысячи брестчан и гостей города стали зрителями военно-исторической реконструкции "22 июня. Брестская крепость", посвященной 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Неотъемлемая часть памятных мероприятий в Бресте 21-22 июня - слет военно-исторических реконструкторов. В этом году в нем принимают участие около 350 любителей истории из разных уголков Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии. Реконструкторы на несколько дней расположились в полевом лагере. Накануне днем 21 июня они провели репетицию военно-исторической реконструкции.

"Для всех нас этот день, он уникален. Потому что это наша скорбь, это наша гордость. Брест - это та земля, которая приняла первый удар. И мы занимаемся реконструкцией, показываем, как это было для того, чтобы молодежь понимала, как это было, почувствовала. Чтобы молодое поколение помнило и никогда не забывало, потому что, если мы забудем, соответственно все может повториться", - поделился реконструктор из Санкт-Петербурга Николай Шляков, который принимает участие в мероприятии на протяжении более 10 лет.

Пинчанка Татьяна Завадская принимает участие в реконструкции в Брестской крепости впервые. "Это очень страшно. Только побывав на репетиции, ты уже чувствуешь весь ужас и боль того момента и времени. И эту душевную боль хотелось передать тем, кто смотрит. Я прекрасно помню свою бабушку, ее рассказы, а она была узницей концлагеря, как она страдала. И мы несем эту боль из поколения в поколение, передавая память о ней, - поделилась Татьяна. - Находиться здесь, в стенах крепости очень больно - когда ты видишь те слова, которые царапали люди на кирпиче... После увиденного хочется сказать только одно: если мы будем помнить, то не будет войны, будет мир и спокойствие, и чистое небо".

Мероприятие переросло из классической реконструкции в театрализованное представление. Основной упор сделали на живые сцены из истории, воссоздание эпизодов героической обороны Брестской крепости с элементами художественного сопровождения. Зрителям показали ключевые эпизоды обороны цитадели. Началось действо с воссоздания атмосферы последних мирных часов, которые внезапно сменились выстрелами и взрывами. Реконструкторы воссоздали штурм крепости немецкой пехотой и техникой, пленение мирных жителей, бой пограничников, оборону 62-го укрепрайона и другие драматические моменты обороны легендарной цитадели.

Тема Великой Отечественной войны близка Виктору Ярошевичу из Пинска, мужчина, кстати, работает руководителем по военно-патриотическому воспитанию в СШ №1.

"Оба мои дедушки воевали, один из них до Берлина дошел, оба вернулись с войны", - поделился мужчина. Он отметил, что участие в реконструкции обороны Брестской крепости вызывает у него дрожь от переживаемых эмоций. "То, что мы доносим, некоторые пытаются не то что забыть, а просто стереть из памяти, как с флешки информацию какую-то. Поэтому я здесь во второй раз. И своим участием в реконструкции, взглядом своим, действиями своими хочется передать чувства наших защитников, чтобы зритель это все мог понять без слов. Здесь слова вообще не нужны. Мы, белорусы, и так все понимаем", - сказал Виктор Ярошевич.

К слову, для придания реалистичности в реконструкции использовали пиротехнику, танк, мотоциклы, бронемашину, грузовик. Для использования в военно-исторической реконструкции по заказу Брестского облисполкома Национальная киностудия "Беларусьфильм" передала раритетное оружие - около 200 единиц винтовок Мосина и карабинов.