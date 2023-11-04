"Мы обречены на успех". Сергей Быльчинский о работе БелАЭС в проекте "Один день"

Проект БелАЭС - самый высокотехнологичный и масштабный. В строительстве приняли участие около 40 организаций Беларуси и России. В пик возведения станции на площадке работали более 9 тысяч строителей.

Станция - это и драйвер развития смежных отраслей экономики в промышленности, науке, медицине. А Островец, став городом атомщиков, полностью обновился. Появились новые школы, детские сады, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культуры. Построили свыше 50 жилых домов. Ведь БелАЭС - это не только высокие технологии и так нужная электроэнергия, это и люди, которые работают на станции и считают свою работу уникальной. Сегодня вечером на "Беларусь 1" смотрите проект "Один день", снятый ранее нашим телеканалом.Взгляд на БелАЭС глазамизаместителя главного инженера станции Сергея Быльчинского.