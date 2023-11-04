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"Мы обречены на успех". Сергей Быльчинский о работе БелАЭС в проекте "Один день"

Проект БелАЭС - самый высокотехнологичный и масштабный. В строительстве приняли участие около 40 организаций Беларуси и России. В пик возведения станции на площадке работали более 9 тысяч строителей.

Станция - это и драйвер развития смежных отраслей экономики в промышленности, науке, медицине. А Островец, став городом атомщиков, полностью обновился. Появились новые школы, детские сады, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культуры. Построили свыше 50 жилых домов. Ведь БелАЭС - это не только высокие технологии и так нужная электроэнергия, это и люди, которые работают на станции и считают свою работу уникальной. Сегодня вечером на "Беларусь 1" смотрите проект "Один день", снятый ранее нашим телеканалом.Взгляд на БелАЭС глазамизаместителя главного инженера станции Сергея Быльчинского.

Смотрите проект "Один день", посвященный Белорусской АЭС, сегодня в 19:00 на "Беларусь 1".

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