"Мы обязаны ей жизнью" - слова в адрес Марии Журович - героини проекта "Белорусская Super женщина"

"Мы обязаны ей жизнью" - эти слова не раз прозвучали во время съемок новой серии проекта "Белорусская Super женщина". За время пандемии многих пациентов она вытянула буквально с того света. Один из них провел на аппарате ИВЛ больше 100 дней. Мария Журович четверть века заведует отделением пульмонологии в 6-й столичной клиники. Каково это - каждый день держать оборону против COVID и быть на передовой? Где черпаются силы для эмоционального противостояния? И каков он - взгляд на мир вокруг человека, который спасает жизни?