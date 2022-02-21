"Мы опять оказались в эпицентре этих событий" - Лукашенко о психозе разжигания войны в Европе

Президент отметил, что в последнее время наряду с крупным психозом на фоне пандемии развернулся еще один - психоз разжигания в Европе войны. "Мы опять оказались в эпицентре этих событий. Я все чаще и журналистам, и другим говорю: ну вот видите! Вот на учениях мы были, и как раз к концу этих учений (я давно не помню такой погоды) жуткая разразилась погода - ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну, я думаю, подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали, и иностранцы и мы, что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: "Ну теперь вы поняли, что война - это страшно, еще хуже будет, чем сейчас? А мы ведь привыкли к хорошим условиям", - сказал Александр Лукашенко.