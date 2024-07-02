"Мы получили здесь массу полезной информации". Выпускникам Минского государственного медколледжа торжественно вручили дипломы

На протяжении двух лет это было классное время, потому что мы получили здесь массу полезной информации. И для нас, как специальной группы массажистов, были созданы максимально все условия для того, чтобы мы обучались здесь. Было очень много именно практических навыков, не просто какой-то сухой теории, но и также очень было много классной практики.

Сергей Шевцов, выпускник Минского государственного медицинского колледжа