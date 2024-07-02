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"Мы получили здесь массу полезной информации". Выпускникам Минского государственного медколледжа торжественно вручили дипломы
В Минском государственном медицинском колледже состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. В этом году здесь подготовили почти четыре сотни специалистов, в том числе 37 с красным дипломом. Обучение осуществляется по пяти специальностям. Лечебное, сестринское дело, медико-диагностическое и медико-профилактическое, а также лечебный массаж. Впереди у выпускников работа в учреждениях здравоохранения столицы, в которые они и получили распределение.
У меня есть еще одно высшее образование, но жизнь так сложилась, что я решила пойти в медицину. И вот доступный для меня был именно медицинский колледж. Меня распределили в РНПЦ ортопедии и травматологии. Надеюсь, что это будет для меня интересная работа. Я вообще массажист, занимаюсь аромотерапией.
По распределению я попала к себе домой. Я захотела поехать на родину. Витебский областной центр скорой медицинской помощи. Очень хочется поработать, набраться больше опыта, помогать людям. Могу пожелать будущим выпускникам набраться терпения и верить в то, что они делают, в свою профессию и помогать людям бескорыстно.
Выпуск у нас состоится по пяти специальностям. Выпускники наши пойдут работать в учреждения здравоохранения. В этом году состоится первый выпуск специальности "Лечебный массаж". Девять наших ребят с нарушением зрения получат диплом из квалификации техник-массажист.
На протяжении двух лет это было классное время, потому что мы получили здесь массу полезной информации. И для нас, как специальной группы массажистов, были созданы максимально все условия для того, чтобы мы обучались здесь. Было очень много именно практических навыков, не просто какой-то сухой теории, но и также очень было много классной практики.
Ежегодно Минский государственный медицинский колледжпринимает около тысячи учащихся, в том числе и из-за границы. Кроме теоретических занятий, акцент на практику. Профессиональные навыки специалисты среднего медицинского звена совершенствуют на базе стационаров клинических больниц Минска и поликлиник.
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