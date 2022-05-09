"Мы помним" - концерт у Дворца спорта, гала-концерт "Память поколений" на площади Победы и фейерверк "Победные залпы"

Всех, кто хочет принять участие в акции "Беларусь помнит", организаторы просят прийти заранее. Само шествие стартует уже совсем скоро - в 11:00. А вечером майскую программу на площади Победы продолжит гала-концерт "Память поколений". Начало в 21:30, в прямом эфире покажет "Беларусь 1".

Среди главных локаций и Дворец спорта. С 12 до 23 часов там концертная программа "Мы помним! Мы гордимся!". И, конечно, большая праздничная ярмарка.

Парк Победы приглашает на выступление оркестров и выставку военной техники. Послушаем и гала-концерт городского конкурса патриотической песни.

Свою программу презентует и Министерство обороны. Жители и гости столицы смогут посмотреть реконструкции боев в историко-культурных комплексах, шествия и парады во дворах фронтовиков, спортивные состязания, показательные выступления служебных собак. Основные мероприятия развернутся в парке Победы. Но и это далеко не все.

Военное ведомство для минчан и гостей города подготовило много интересных сюрпризов. Это выставки военной техники, выступление ансамбля, фотозоны с военной экипировкой, солдатская каша, горячий чай и различные конкурсы. Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси