"Мы смотрели на учителей как на своих отцов". Выпускники разных лет поздравляют Минское суворовское училище с 70-летием

Первое обучение было очень интересным. Наши учителя были фронтовики, поэтому им было интересно с нами заниматься как со своими детьми, а мы как дети смотрели на них как на своих отцов, потому что у многих к тому моменту отцов не было.

Петр Чаус, выпускник Минского суворовского военного училища, первый министр обороны Беларуси (1991 г.)