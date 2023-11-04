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"Мы смотрели на учителей как на своих отцов". Выпускники разных лет поздравляют Минское суворовское училище с 70-летием

70-летний юбилей отмечает Минское суворовское военное училище. Поздравить альма-матер сегодня собрались полторы тысячи выпускников разных лет.

Создание подобных учебных заведений планировалось еще в 40-х годах, но пришла Великая Отечественная война. Школы с военным уклоном давали возможность помочь мальчишкам-сиротам не оказаться на обочине жизни и стать настоящими патриотами.

Первый набор в Суворовское состоял из 750 ребят. Всего из стен училища вышли более 13 тыс. юношей. Свыше 70 выпускников стали генералами.


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Первое обучение было очень интересным. Наши учителя были фронтовики, поэтому им было интересно с нами заниматься как со своими детьми, а мы как дети смотрели на них как на своих отцов, потому что у многих к тому моменту отцов не было.
Петр Чаус, выпускник Минского суворовского военного училища, первый министр обороны Беларуси (1991 г.)


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Честно, тяжело, когда дома находишься, представлять свою жизнь без распорядка, дисциплины. Это закаляет твой характер, делает из тебя настоящего мужчину. В будущем вижу себя военным.
Артем Галковский, учащийся Минского суворовского военного училища

Также во время мероприятия состоялось открытие Аллеи памяти и нового памятника в честь выпускников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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