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"Мы смотрели на учителей как на своих отцов". Выпускники разных лет поздравляют Минское суворовское училище с 70-летием
70-летний юбилей отмечает Минское суворовское военное училище. Поздравить альма-матер сегодня собрались полторы тысячи выпускников разных лет.
Создание подобных учебных заведений планировалось еще в 40-х годах, но пришла Великая Отечественная война. Школы с военным уклоном давали возможность помочь мальчишкам-сиротам не оказаться на обочине жизни и стать настоящими патриотами.
Первый набор в Суворовское состоял из 750 ребят. Всего из стен училища вышли более 13 тыс. юношей. Свыше 70 выпускников стали генералами.
Первое обучение было очень интересным. Наши учителя были фронтовики, поэтому им было интересно с нами заниматься как со своими детьми, а мы как дети смотрели на них как на своих отцов, потому что у многих к тому моменту отцов не было.
Честно, тяжело, когда дома находишься, представлять свою жизнь без распорядка, дисциплины. Это закаляет твой характер, делает из тебя настоящего мужчину. В будущем вижу себя военным.
Также во время мероприятия состоялось открытие Аллеи памяти и нового памятника в честь выпускников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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