"Мы - вместе!" - старт акции под таким названием сегодня дан в Могилеве

Посвящена она предвыборной кампании в парламент. Профсоюзы по традиции принимают активное участие на всех ее этапах - почти 9 тысяч активистов ФПБ вошли в состав избирательных комиссий. Настоящий праздник сегодня подарили звезды эстрады. Молодым специалистам и представителям трудовых династий вручены подарки. В числе награжденных - династия Добровольских, чей трудовой стаж составляет свыше 500 лет.



Народно-патриотическая акция профсоюзов пройдет во всех регионах страны.