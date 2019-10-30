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"Мы - вместе!" - старт акции под таким названием сегодня дан в Могилеве

Посвящена она предвыборной кампании в парламент. Профсоюзы по традиции принимают активное участие на всех ее этапах - почти 9 тысяч активистов ФПБ вошли в состав избирательных комиссий. Настоящий праздник сегодня подарили звезды эстрады. Молодым специалистам и представителям трудовых династий вручены подарки. В числе награжденных - династия Добровольских, чей трудовой стаж составляет свыше 500 лет.

Народно-патриотическая акция профсоюзов пройдет во всех регионах страны.

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