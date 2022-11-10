Мы вырабатываем продукт безопасности - комбат о работе Сил специальных операций

Сложная геополитическая ситуация привела к тому, что бойцы Сил специальных операций наряду с другими подразделениями Вооруженных сил Беларуси сегодня обеспечивают охрану госграниц. А это настоящее боевое дежурство, которое длится по несколько месяцев в лесах с реальным риском для жизни. Не так давно брестские десантники в очередной раз заступили на усиление по охране госграниц.

Мы в первую очередь усиливаем наши южные рубежи, исключая тем самым поставку каких-то экстремистских подразделений, связанных с применением незаконного вооружения, проноса на нашу территорию экстремистских формирований. Дмитрий Коршунов, командир 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

В десантниках, в каждом воине он уверен на 100 %, потому что, по его словам, это глыба, которая стоит на плацу и смотрит в глаза. Видишь, что они готовы выполнить любые задачи в любом месте.

Сегодня Силы специальных операций рассматриваются руководством страны как одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности Беларуси. Они выступают основным элементом стратегического сдерживания и служат школой воинского мастерства. Десантники с честью выполняют свой воинский долг, продолжают славные традиции дедов и отцов и остаются настоящими патриотами Отечества, иначе говоря - "в любом месте, в любое время, любые задачи".

Мы вырабатываем продукт, который невозможно потрогать руками. Это продукт безопасности. Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

В современных условиях, по словам офицера, если обычный гражданин Республики Беларусь может спокойно жить, растить детей, работать, то военнослужащие правильно делают свое дело. "Для того, чтобы сохранить этот мир и безопасность в стране, мы ежедневно должны совершенствоваться как в физическом плане так в интеллектуальном, моральном, этическом и так далее", - сказал он.