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Мы вырабатываем продукт безопасности - комбат о работе Сил специальных операций
Сложная геополитическая ситуация привела к тому, что бойцы Сил специальных операций наряду с другими подразделениями Вооруженных сил Беларуси сегодня обеспечивают охрану госграниц. А это настоящее боевое дежурство, которое длится по несколько месяцев в лесах с реальным риском для жизни. Не так давно брестские десантники в очередной раз заступили на усиление по охране госграниц.
Мы в первую очередь усиливаем наши южные рубежи, исключая тем самым поставку каких-то экстремистских подразделений, связанных с применением незаконного вооружения, проноса на нашу территорию экстремистских формирований.
В десантниках, в каждом воине он уверен на 100 %, потому что, по его словам, это глыба, которая стоит на плацу и смотрит в глаза. Видишь, что они готовы выполнить любые задачи в любом месте.
Сегодня Силы специальных операций рассматриваются руководством страны как одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности Беларуси. Они выступают основным элементом стратегического сдерживания и служат школой воинского мастерства. Десантники с честью выполняют свой воинский долг, продолжают славные традиции дедов и отцов и остаются настоящими патриотами Отечества, иначе говоря - "в любом месте, в любое время, любые задачи".
Мы вырабатываем продукт, который невозможно потрогать руками. Это продукт безопасности.
В современных условиях, по словам офицера, если обычный гражданин Республики Беларусь может спокойно жить, растить детей, работать, то военнослужащие правильно делают свое дело. "Для того, чтобы сохранить этот мир и безопасность в стране, мы ежедневно должны совершенствоваться как в физическом плане так в интеллектуальном, моральном, этическом и так далее", - сказал он.
Ко дню образования 38-й бригады корреспонденты Агентства теленовостей подготовили фильм "Брестский десант". Смотрите
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