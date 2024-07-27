Мядель отмечает 700-летний юбилей

Мядель, расположенный на северо-западе Минской области между озерами Мястро и Баторино, отмечает сегодня 700-летний юбилей, пишет БЕЛТА.



По легенде, первые поселения этого города появились на берегах озера Мядель. Там были найдены остатки городского укрепления XI века - порубежной крепости Полоцкого княжества.



До XX века город делился на Старый и Новый Мядель. Старый Мядель известен с 1454 года, Новый Мядель - с 1463 года. На острове озера Мястро с XV века существовал королевский замок. Он просуществовал до XVIII века и был разрушен во время Северной войны (1700-1721). В наши дни при археологических раскопках на территории, где раньше был расположен замок, были найдены расписные изразцы, оружие, различные предметы домашнего обихода.



В начале ХХ века два Мяделя слились в один. В 1921 году по итогам Рижского договора Мядель вошел в состав Польши, где стал частью Вилейского повета. Лишь в 1939 году его удалось присоединить к БССР, а вскоре был образован Мядельский район, который первоначально был частью Вилейской области.



Во время Великой Отечественной войны Мядель был оккупирован немецкими войсками. Оккупация длилась три года. За это время многие местные жители погибли или были угнаны на принудительные работы в Германию. В Мяделе существовало гетто, чьи узники подверглись уничтожению.



В послевоенный период этот район был частью Молодечненской области и лишь в 1960 году вошел в состав Минской.



12 апреля 2001 года был утвержден современный герб города, на который решено было поместить стилизованное изображение Мядельского замка. Над его башнями развеваются белые вымпелы с прямыми красными крестами, которые ассоциируются со св. Георгием.



В наши дни Мядель - это современный, благоустроенный город (статус города с 1998 года) с развитой инфраструктурой. Работают две средние школы и одна гимназия, детская школа искусств, три детских садика, Дом детского творчества, несколько строительных организаций, комбинат кооперативной промышленности, сеть государственных и частных магазинов, поликлиника, больница, ряд государственных учреждений, узел связи, банки, библиотеки, Дом культуры, музей народной славы, выпускается районная газета "Нарачанская зара".



Мядель будет ярко и масштабно отмечать 700-летний юбилей. Во время празднования будет организовано шествие, которое представит этапы исторического развития города, а также презентует предприятия, организации и учреждения Мядельщины. Зрелищными обещают быть и республиканские легкоатлетические соревнования "Водный забег".



На центральных улицах и площади Ленина развернутся локации "Мядель исторический", "Мядель творческий", "Мядель - город для жизни", "Мядель - дружественный детям", "Мядель - за безопасность", "Мядель - территория здоровья", "Мядель - зона финансовой грамотности", "Мядель - город современной связи". Тематические подворья представят сельские советы.



Яркими моментами станут праздничный концерт "Юбилей собирает друзей" и салют, который раскрасит небо над городом. Завершатся праздничные мероприятия лазерным шоу и дискотекой.



Фото:Мядельский райсполком