Мядель приобретает новый вид к празднику хлеборобов

В этом году город принимает областные "Дожинки". Сейчас продолжается масштабное благоустройство - восстанавливаются дороги и фасады домов, появляются новые арт-объекты. Фигуры из дерева и камня подготовили мастера со всей Беларуси. Строят и новый амфитеатр на тысячу мест - он станет главной праздничной площадкой "Дожинок".