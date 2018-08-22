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Мядель приобретает новый вид к празднику хлеборобов

В этом году город принимает областные "Дожинки". Сейчас продолжается масштабное благоустройство - восстанавливаются дороги и фасады домов, появляются новые арт-объекты. Фигуры из дерева и камня подготовили мастера со всей Беларуси. Строят и новый амфитеатр на тысячу мест - он станет главной праздничной площадкой "Дожинок".

Изменения затронут не только Мядель. Ремонт административных зданий и жилых домов проводят и в курортном поселке Нарочь.

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