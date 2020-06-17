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Вода на пляжах вокруг Мяделя уже прогрелась до 22 градусов. Нарочанский край ждет гостей

Главный курортный район Минской области - Мядельский - начал купальный сезон. К лету-2020 городские пляжи благоустроены. Обновлены беседки и детские площадки. В надлежащее состояние приведены и лежаки с искусственными мини-источниками. Акватория Мястра также очищена. Вода уже комфортная для купания даже с маленькими посетителями пляжа. Ее температура у берега плюс 21 - 22 градуса.

Ежегодно в Нарочанском крае принимают тысячи туристов. Для гостей разработан маршрут экскурсий разных форматов, например, сплавы на байдарках либо насыщенные веломаршруты.

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