Мядельский край предлагает эффективные программы для оздоровления и насыщенного отдыха

Колоритные красоты Мядельского края, эффективные программы для оздоровления и насыщенного отдыха. За полгода комфорт и качество здравниц на побережье Нарочи оценили более 45 тысяч гостей, в том числе 10 тысяч - граждан соседних стран. Традиционно, особым спросом пользуется стоматологический туризм, аеще физиотерапия, водогрязелечение и, конечно, СПА. Если раньше отдыху в санаториях отдавали предпочтения в основном люди старшего возраста, то теперь выгоду от пребывания на нарочанских курортах ценят молодые люди тридцать плюс и семейные пары с детьми.