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Мядельский край предлагает эффективные программы для оздоровления и насыщенного отдыха

Колоритные красоты Мядельского края, эффективные программы для оздоровления и насыщенного отдыха. За полгода комфорт и качество здравниц на побережье Нарочи оценили более 45 тысяч гостей, в том числе 10 тысяч - граждан соседних стран. Традиционно, особым спросом пользуется стоматологический туризм, аеще физиотерапия, водогрязелечение и, конечно, СПА. Если раньше отдыху в санаториях отдавали предпочтения в основном люди старшего возраста, то теперь выгоду от пребывания на нарочанских курортах ценят молодые люди тридцать плюс и семейные пары с детьми.

От трансфера до формата релаксации…На выбор туристов как двухнедельные путевки для оздоровления, так и интенсив выходного дня. Кроме того, на территории санаториев находится более 90 скважин с минеральной водой.

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