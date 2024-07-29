Мяделю - 700 лет! Какие подарки подготовили к большому юбилею для горожан и гостей края

Мядель отметил 700-летие. На берегу озера Мястро развернулось более 30 интерактивных площадок: мастер-классы и город ремесленников, фудкорты и дегустации блюд белорусской кухни, театрализованные постановки и выставки сельхозтехники. Юбилей города стал праздником музыки - в режиме нон-стоп подарки от заслуженных артистов Беларуси и колоритных местных коллективов. За профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо Мядельского края высокие награды и благодарности получили представители разных сфер - от экономической до культурной.