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Мяделю - 700 лет! Какие подарки подготовили к большому юбилею для горожан и гостей края

Мядель отметил 700-летие. На берегу озера Мястро развернулось более 30 интерактивных площадок: мастер-классы и город ремесленников, фудкорты и дегустации блюд белорусской кухни, театрализованные постановки и выставки сельхозтехники. Юбилей города стал праздником музыки - в режиме нон-стоп подарки от заслуженных артистов Беларуси и колоритных местных коллективов. За профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо Мядельского края высокие награды и благодарности получили представители разных сфер - от экономической до культурной.

К юбилею Мяделя подготовили аквапремьеру. На берегу Мястра открылась новая локация для качественного пляжного отдыха. Для горожан и гостей края - современная инфраструктура с комфортными шезлонгами, уютными беседками и детской площадкой.

Основу экономики Мяделя составляет туризм. В летний период число посетителей Нарочанского края увеличивается в 2 раза.

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