Мягкая сила Евразии - на конференции по безопасности в Минске работает женский форум

Работа IV Минской международной конференции по евразийской безопасности разделена на пять насыщенных блоков. На первой сессии военные аналитики обсуждают контроль над вооружениями и предотвращение прямых военных рисков. Вторая площадка полностью отдана технологиям будущего: речь идет о регулировании искусственного интеллекта, кибербезопасности и противодействии дипфейкам.

На стыке интересов - вопросы экономической, энергетической и продовольственной стабильности.

Женское измерение безопасности

Отдельным ярким событием стал женский форум, посвященный уникальной роли "мягкой силы" в разрешении глобальных кризисов. Особый формат этой секции заключается в том, что докладчиками выступают исключительно женщины: женщины-дипломаты, парламентарии, ученые и общественные деятели.

Принято считать, что глобальная безопасность и большая политика - это мир суровых мужских решений. Однако конференция решительно ломает этот стереотип. Там, где классическая "жесткая" дипломатия заходит в тупик, на первый план выходит белорусская инициатива - "мягкая сила" женской солидарности, которая способна находить компромиссы.

Александра Перминова, ответственный секретарь Национального центра исследований ШОС в России:

"Безопасность сегодня ассоциируется не только с военной безопасностью, военно-техническим сотрудничеством, политикой и стратегиями. Она еще во многом ассоциируется с тем, как предупреждать риски и кризисы. И мне кажется, здесь очень важна роль женщины: женщины-дипломата, женщины-чиновника, женщины-переговорщика".

По ее словам, женщина как профессионал по-новому себя обозначает в мировой повестке и в различных международных процессах. "Продолжать диалог, направленный на процветание, на стабилизацию, я думаю, предстоит и женщинам, и молодежи", - считает она.

"Евразийская безопасность сегодня преподносится как один из рецептов стабильного и адекватного будущего миропорядка. Наш регион, с одной стороны, переживает кризисы, с другой стороны, у стран Глобального Юга есть свое видение того, как должен строиться новый мировой порядок. Он должен строиться на принципах равной представленности всех стран, вне зависимости от их политического веса или их международной представленности во всех международных форматах и организациях. Принцип евразийской безопасности, как безопасности для всех, неделимой безопасности для нашей общей большой Евразии, привлекает внимание", - отметила Александра Перминова.

Участницы сессии подчеркивают: женщина в современной архитектуре безопасности - это не просто наблюдатель, а активный созидатель. От продовольственной стабильности до урегулирования локальных конфликтов - палитра тем, которые обсуждаются в этих стенах, доказывает, что евразийская безопасность невозможна и без женской руки. Продолжим наблюдать за тем, как минский диалог закладывает фундамент глобальной безопасности.