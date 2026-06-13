Мягкая сила - в Минске прошел фестиваль "Дипломатия вкуса"

Гастрономический фестиваль в Минске "Дипломатия вкуса" снова собрал зарубежных гостей более чем из 20 стран мира. Послы, дипломаты, представители международных организаций представили кулинарные обычаи стран мира - от изысканных европейских десертов до экзотических африканских закусок.

"Приятного аппетита" сегодня в Минске желают более чем на 20 мировых языках. Гостеприимная Беларусь по традиции встречает зарубежных гостей на гастрономическом фестивале. География участников обширная: от Зимбабве до Ирана.

Значит, и кулинарный колорит здесь на любой вкус: тонкая сладость меда и орехов в европейских десертах, пряный карри в индийских угощениях и ароматный турецкий кофе. За просторным столом дружно соседствуют традиции Востока и Запада, Азии, Латинской Америки и Африки.

Игнатиус Мудзимба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Зимбабве в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27488317-d612-457f-8761-2536af0ef380/conversions/558138f7-4d98-4b80-a9cc-bef543b90286-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27488317-d612-457f-8761-2536af0ef380/conversions/558138f7-4d98-4b80-a9cc-bef543b90286-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27488317-d612-457f-8761-2536af0ef380/conversions/558138f7-4d98-4b80-a9cc-bef543b90286-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27488317-d612-457f-8761-2536af0ef380/conversions/558138f7-4d98-4b80-a9cc-bef543b90286-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игнатиус Мудзимба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Зимбабве в Беларуси:

"Блюда, которые мы представили сегодня, - это лишь малая часть традиционных угощений Зимбабве. Мы представили наше традиционное блюдо садза. Также у нас есть каша из тыквы, в которую добавлено немного арахиса, и мясо из коз со шпинатным соусом".

Но, конечно, центральное место на гастрономической карте фестиваля по праву заняла белорусская кухня. Здесь и сытные колдуны, и ароматная бабка, и, само собой, драники - румяные, аппетитные, с хрустящей корочкой. Не обошлось и без сезонных блюд.

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Рецептом свекольного холодника поделилась Наталья Рыженкова. Супруга главы белорусского МИДа провела кулинарный мастер-класс.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Конечно же, для дипломатического корпуса это большое событие такого гуманитарного плана. Считайте, это наша белорусская мягкая сила. Мы очень рады, что представители практически всех посольств сегодня здесь присутствуют. Из них 17 в активном качестве представляют свою кухню на таком очень приличном уровне, со своими поварами, какими-то изюминками. Западные страны и восточные. Культурная дипломатия - это то, что нас объединяет".

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

"Это мероприятие далеко не просто про еду - это про единство людей. Оно ассоциируется с семейной встречей. Для Беларуси семья - это основа, для нас тоже. Поэтому сегодняшний фестиваль - словно встреча в большом кругу близких людей, где каждая страна представляет свои блюда, кулинарные традиции и культуру. Мы поздравляем Беларусь с этим замечательным событием и очень надеемся, что оно станет доброй традицией, а мы - ее неизменными участниками".

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