Мясникович: Главная цель ЕАЭС - создание равных условий для хозяйствующих субъектов и равные права граждан на всей территории союза

Количество секций, посвященных тематике БРИКС, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС говорит о заинтересованности в открытии перспектив сотрудничества в новом многополярном мироустройстве. Так, на полях форума был анонсирован проект декларации развития ЕАЭС до 2030 года. В концепции содержится ряд конкретных инвестиционных проектов, общих для евразийской "пятерки". О том, что еще предстоит усовершенствовать, рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.