Мясникович удостоен российской медали Столыпина I степени

"За большой личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе наградить медалью Столыпина П.А. I степени председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Мясниковича Михаила Владимировича",

Медаль Столыпина - награда правительства России, она учреждена в 2008 году. Награда названа в честь председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Медаль Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития, в том числе реализации долгосрочных проектов.