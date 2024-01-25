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Мясникович удостоен российской медали Столыпина I степени
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович удостоен российской медали Столыпина I степени. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.
"За большой личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе наградить медалью Столыпина П.А. I степени председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Мясниковича Михаила Владимировича",
- говорится в распоряжении.
Медаль Столыпина - награда правительства России, она учреждена в 2008 году. Награда названа в честь председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Медаль Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития, в том числе реализации долгосрочных проектов.
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